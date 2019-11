Oroscopo settimana dal 9 al 15 dicembre | Ariete polemico | Pesci in rialzo

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 19 novembre 2019) Durante lache andrà da lunedì 9 a domenica 15, la costellazione del Capricorno avrà nei suoi gradi, oltre a Saturno e Plutone, Giove e Venere. La Luna, invece, sarà nella costellazione del Cancro. Marte sarà presente in quella dello Scorpione e il Sagittario avrà nei suoi gradi sia Giove che Mercurio. Urano in Toro. A seguire le previsioni segno per segno. L'le dall'alla Vergine: sarete inclini a essere polemici e irritabili. Avrete sempre una critica nei confronti di chi non vi sta a genio. Purtroppo questa situazione vi accompagnerà per gran parte della, a parte qualche momento di distensione. Toro: sarete predisposti alla tenerezza con il partner e alla socievolezza con amici e colleghi. Sfrutterete i momenti di relax e tempo libero per prendervi cura sia del vostro corpo, che della vostra mente, non dimenticando di ...

CorriereQ : L’Oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre - infoitcultura : Oroscopo di Simon and The Stars: la settimana dal 18 al 24 novembre - infoitcultura : L'oroscopo sincero della settimana (come andrà dal 18 al 24 novembre) -