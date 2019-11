MotoGp -Test di Valencia | terminata la sessione mattutina | i TEMPI a metà giornata

LIVE Test MotoGp Valencia 2019 in DIRETTA : Yamaha dominanti - Marquez e Dovizioso in scia - Rossi 9° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 12 M. VIÑALES 1:30.593 2 20 F. QUARTARARO +0.006 3 21 F. MORBIDELLI +0.057 4 93 M. Marquez +0.199 5 4 A. Dovizioso +0.365 6 44 P. ESPARGARO +0.381 7 36 J. MIR +0.426 8 42 A. RINS +0.447 9 43 J. MILLER +0.537 10 46 V. Rossi +0.550 14.20 Rins chiude un run su ritmi ...

MotoGp - brutta caduta per Marquez nel day-1 dei test di Valencia : distrutta la nuova RC213V 2020 [VIDEO] : Il pilota spagnolo è stato protagonista di una brutta caduta che ha distrutto completamente la Honda 2020 Non cominciano benissimo i test di Valencia per la Honda, sia Marc Marquez che il fratello Alex infatti sono stati protagonisti di una doppia caduta che ha condizionato il lavoro della mattina. L’incidente più importante lo ha riportato il campione del mondo, finendo nella ghiaia ad alta velocità alla curva 13, provocando anche ...