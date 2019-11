Humanitas e Gemelli | parte da operatori la sfida all’influenza

Fonte : romadailynews

(Di martedì 19 novembre 2019) Roma – L’influenza e’ una patologia spesso sottovalutata dalla popolazione italiana: rappresenta una delle principali cause di morte fra le malattie infettive. Il 90% dei decessi si registra fra gli anziani, spesso preceduti da complicanze polmonari e cardiache, che ne determinano l’ospedalizzazione. Solo in Italia, lo scorso anno l’influenza ha colpito 8 milioni di persone, con circa 800 casi gravi e 200 decessi evitabili. “Questi dati non devono destare allarmismo o preoccupazione nella popolazione sana- spiega il Professor Walter Ricciardi, direttore del Dipartimento di Scienze della Salute della donna, del bambino e di sanita’ pubblica del Policlinico Universitario AgostinoIRCCS di Roma e presidente di MIRO Public Health, centro interuniversitarioUniversity-Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma- chi ...

