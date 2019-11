Fisco | in arrivo 55mila lettere per i contribuenti per recuperare l’Iva

Fonte : fanpage

(Di martedì 19 novembre 2019) Inper idall'Agenzia delle Entrate perl'Iva: ilinvita imprese, professionisti e lavoratori autonomi a presentare la comunicazione entro il prossimo 30 aprile, pagando le sanzioni e gli interessi. Sono previsti sconti per chi aderisce spontaneamente alla "compliance".

