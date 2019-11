Come sarà il futuro dei social network?

Fonte : wired

(Di martedì 19 novembre 2019) (foto: JOSH EDELSON/AFP via Getty Images) Sono passati tre anni da quando Facebook, per la prima volta, si accorse che i suoi utenti stavano condividendo sempre meno contenuti personali (opinioni, fotografie, ricordi). Le analisi condotte dalindividuarono la causa in un fenomeno che da allora è notocollasso dei contesti. Di che si tratta? In poche parole, su Facebook si fondono contesti molto differenti delle nostre vite: tra i contatti annoveriamo colleghi, amici d’infanzia, ex compagni che non vediamo da una vita, persone che abbiamo appena conosciuto, parenti e altro. In questa situazione,posso sentirmi a mio agio a pubblicare le foto dell’ultima festa alcolica a cui ho partecipato, sapendo che la vedranno anche i colleghi?posso esternare serenamente le mie opinioni politiche se il rischio è di trovarmi a discutere con una prozia che a malapena ...

virginiaraggi : La demolizione della Tangenziale Est è anche un progetto “green”. Il 100% dei materiali rimossi sarà, infatti, rici… - Unicatt : Il prof #Unicatt Walter Ricciardi alla presentazione dell’#IIPH: “Sarà importante aprirsi a collaborazioni nazional… - civati : Nessuno parla più dei curdi, l’Italia NON ha preso ALCUNA iniziativa. Zero. Così come sulla Libia, anche per il Roj… -