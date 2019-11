Brasile-Corea del Sud 3-0 | Paquetà risponde alle critiche di Rivaldo segnando | in gol

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) C’è molta Italia nella vittoria in amichevole delper 3-0 contro ladel Sud. Ad Abu Dhabi, i verdeoro sono passati in vantaggio con un gol in tuffo di testa al 9′ del milanista, che ha così risposto subitomosse daper la scelta di assegnargli la numero 10. Poi il raddoppio firmato al 36′ dall’ex interista, Coutinho, oggi al Bayern Monaco. Per il tris ci ha pensato lo juventino Danilo, al 60′, con un gran destro dal limite dell’area. Nell’altra amichevole internazionale di giornata il Venezuela si è sbarazzato del Giappone con un netto 4-1. In evidenza Rondón, giocatore del Dalian Yifangnato da Rafa Benitez, autore di una tripletta. Altro gol sudamericano siglato dal centrocampista del Santos Soteldo. Unico gol giapponese di Yamaguchi. In basso i VIDEO dei gol die ...

CalcioWeb : #Brasile, vittoria in amichevole sulla Corea del Sud ?? in gol #Paquetà e #Danilo [VIDEO] ?? - FOXSportsIT : Brasile-Corea del Sud 3-0: a segno due 'italiani' ?? - sportli26181512 : Paquetà e Danilo in gol nel tris del Brasile alla Corea del Sud -