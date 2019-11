Bologna | ferisce la ex moglie a coltellate | poi si uccide lanciandosi sotto un treno

Maltempo : si ferisce in volo per turbolenza - aereo dirottato a Bologna per farlo sbarcare : Disavventura aerea per 110 passeggeri del volo volotea Venezia-Cagliari. L'aereo doveva atterrare nello scalo cagliaritano alle 21 ma è arrivato solo dopo le 23.Continua a leggere