Arbitro | sei un terrone Allenatore dei ragazzini punito col Daspo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 19 novembre 2019) Pina Francone L'episodio durante una partita di "esordienti" in provincia di Pordenone, in Fruili. Ilper "esempio diseducativo" Ha urlato "" all'durante la partita di calcio giovanile e per questo è stato colpito da un. L'episodio sabato 9 novembre su un campo di pallone e il protagonista della vicenda – e degli insulti con discriminazione territoriale – è undi 42 anni di una squadra di calcio dei cosiddetti "esordienti" della provincia di Pordenone, a Sacile. Ilal suo indirizzo è stato disposto dal questore Marco Odorisio. Durante il match, da quanto si apprende il 42enne aveva tenuto anche condotte verbalmente e materialmente violente indirizzate sia verso i giovanissimi calciatori in campo sia a quelli in panchina. Il questore, spiega l’agenzia stampa LaPresse, ha appreso dei fatti da un articolo di giornale pubblicato locale ...

zazoomblog : Arbitro sei un terrone: allenatore della squadra giovanile nei guai - #Arbitro #terrone: #allenatore #della - Notiziedi_it : “Arbitro, sei un terrone”: allenatore della squadra giovanile nei guai - novasocialnews : 'Arbitro, sei un terrone': allenatore della squadra giovanile nei guai #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -