MotoGp – Il mercato si fa sempre più interessante | Zarco a colloquio con Dall’Igna e

MotoGp - GP Valencia 2019 : Valentino Rossi è l’ago della bilancia del mercato. Se continuerà oltre il 2020 - sarà in Yamaha : La stagione 2019 del Motomondiale sta per immettersi nel weekend del GP di Valencia, l’ultimo emozionante capitolo del suo lungo cammino e l’inverno arriverà come di consueto a regalare un po’ di riposo a team e piloti prima di cominciare a tuffarsi verso il pRossimo campionato. Nella lunga pausa dei pRossimi mesi non sono previsti gRossi sconvolgimenti di mercato per quanto riguarda i top team, con unica eccezione che riguarda ...

MotoGp – Maverick Vinales mette paura alla Yamaha : “voci di mercato? Mi fanno piacere” : Maverick Vinales mette paura alla Yamaha dopo le FP2 del Gp d’Australia: il pilota spagnolo sorride all’idea di avere gli occhi degli altri team addosso Primo posto nelle FP1 e bis nelle FP2, dopo il successo della passata stagione, Maverick Vinales ha tutta voglia di riconfermarsi sul tracciato del Gp d’Australia. La sua Yamaha è andata forte sull’asciutto e sul bagnato a Phillip Island, ma chissà che il pilot ...

MotoGp – Nel 2021 un mercato piloti infuocato : Dovi saluta la Ducati - Vinales in Rosso : Un mercato piloti bollente: la situazione dei possibili spostamenti per il 2021 Da tempo non si fa altro che parlare del mercato piloti: non degli spostamenti che si potrebbero vedere nella prossima stagione, nella quale ancora tutti i piloti sono ‘accasati’, bensì di quanto potrà succedere nel 2021. Si è tanto parlato di un possibile ritorno di Jorge Lorenzo in Ducati, ma sembra ormai che il team di Borgo Panigale abbia chiuso ...

MotoGp – La moto 2020 ed il mercato piloti - Dall’Igna chiude le porte a Lorenzo : “basta! E su Vinales…” : Dall’Igna sincero: dal lavoro in fabbrica per migliorare la moto per la stagione 2020 al mercato piloti. Le parole del direttore generale Ducati Corse La stagione 2019 di motoGp è quasi terminata: Marquez è campione del mondo ormai da due gara, e Dovizioso sta lavorando per confermarsi vicecampione. E’ alle spalle del forlivese della Ducati che ancora la lotta è aperta, per il terzo posto iridato. Marquez quest’anno ha ...

MotoGp - i possibili scenari futuri di mercato : Valentino Rossi e il rinnovo in Yamaha - decisivi i risultati. E Quartararo scalpita… : Il Mondiale MotoGP 2019 sta ormai per volgere verso i titolo di coda, ma una domanda inizia a filtrare in maniera importante: stiamo davvero per entrare nell’ultima stagione della carriera di Valentino Rossi? La leggenda del pilota di Tavullia andrà a concludersi? Fino a qualche settimana fa sembrava possibile un suo rinnovo con la Yamaha, sia perchè la sua voglia di correre non stava minimamente venendo meno, sia perchè la moto stava ...

