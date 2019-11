James Rodriguez | infortunio meno grave del previsto | starà fuori 3 settimane

Real Madrid - brutto infortunio per James Rodriguez : lungo stop per il giocatore colombiano : Il giocatore del Real Madrid dovrà star fermo per due mesi a causa di una distorsione al ginocchio sinistro Il Real Madrid perde James Rodriguez per due mesi, il colombiano infatti ha riportato una brutta distorsione al ginocchio sinistro che lo terrà fuori fino a gennaio inoltrato. Infortunatosi nel corso di un allenamento con la sua nazionale, l’ex Bayern Monaco si è sottoposto oggi ad esami strumentali, che hanno confermato le ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio James Rodriguez-Bentancur a gennaio : Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il club bianconero non avrebbe mollato James Rodriguez. Il talentuoso centrocampista colombiano sta vivendo un periodo notevolmente difficile, soprattutto a causa dei suoi continui infortuni, che ne condizionano fortemente il rendimento. Il suo nome, però, resta uno dei più chiacchierati del Calciomercato, ...

Di Marzio : “Ancelotti ha dato dei nomi e sono arrivati altri. Vedi James Rodriguez come è andata!” : Di Marzio: tutti si aspettavano un Ancelotti combattente nel secondo anno, che sapesse farsi comprare dei giocatori che alzassero l’asticella della qualità della squadra Gianni Di Marzio in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sul momento in casa Napoli, di Ancelotti e su altro. Queste le sue parole: Su Ancelotti “Sbaglia due volte il tecnico. Non si è fatto comprare i giocatori. Ha dato dei nomi e sono ...

James Rodriguez diventa ancora papà. La mamma è Shannon de Lima? : James Rodriguez è stato molto vicino al Napoli in estate ma alla fine ha deciso di restare al Real Madrid per giocarsi le sue carte. Il colombiano ha ritrovato tranquillità in campo e sembra anche nella vita privata dopo la fine della relazione con la pallavolista connazionale Daniela Ospina, sorella del numero uno degli azzurri e della nazionale dei Cafeteros. Il 28enne di Cucuta ha avuto anche una figlia con la sua ex compagna e pare che ...

