Scherma | Coppa del Mondo 2019-2020 | terzo posto per gli sciabolatori a Il Cairo Vince la

(Di domenica 17 novembre 2019) L’Italia conquista ilnella prova a squadre della tappa dideldi sciabola maschile a Il. Il quartetto azzurro comda Luigi Samele, Luca Curatoli, Enrico Berrè e Aldo Montano, ha superato nella finalina per il gradino più basso del podio la Russia con il punteggio di 45-31. Una sfida che ha visto partire male l’Italia, ma il 7-0 di Montano a Danilenko ha dato il via all’allungo decisivo degli azzurri. In semifinale la squadra italiana era stata battuta dall’Ungheria per 45-37. I magiari poi sono stati sconfitti in finale dalla solita Corea del Sud, favorita della vigilia, con il punteggio di 45-41. Il cammino degli azzurri era iniziato negli ottavi con il comodo successo contro il Canada (45-19) e poi la vittoria contro la Francia nei quarti per 45-37. Questo il riepilogo dei risultati Finale Corea del Sud – ...

