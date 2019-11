Moto2 | GP Valencia 2019 | la gara prenderà il via alle 12 50 30′ di ritardo per

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) Piccolo cambio di programma per quanto concerne il GP di(Spagna), sede dell’ultimo round del Mondialedi. La corsa, che originariamente sarebbe dovuta partireore 12.20, scatterà con undi 30′, per via del brutto incidente nel corso dellain Moto3. La bandiera rossa e la nuova procedura di partenza hanno portato ad uno slittamento che costringerà gli alfieri della media cilindrata a dover attendere più di quanto ci si aspettava, su una pista particolarmente insidiosa anche per le condizioni d’asfalto piuttosto fredde. giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

