Maltempo | storica piena dell’Arno in Toscana | “non era così dal 1992” Coprifuoco a Pisa

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) Situazione critica inper ladell’Arno che ha allagato Empoli e molte altre località e adesso minaccia fortemente, dov’è mobilitato l’esercito. Sono iniziate le opere di manovra nel basso Valdarno per ladell’Arno: aperte le paratoie della cassa di espansione di Roffia, a San Miniato (), ed è dunque iniziato l’invaso dell’acqua che continuerà per le prossime ore. E stata avviata la procedura di apertura dello scolmatore dell’Arno, per questo sono stati avvisati i Comuni interessati dal transito della portata, cioè Collesalvetti e Livorno. Il monitoraggio delle operazioni e della risposta del sistema idraulico e’ tenuto sotto stretta osservazione dalla Protezione civile della Regione e dal Genio civile. A, intanto, è grande la paura. Il Sindaco Michele Conti, ha disposto la chiusura, oltre che delle scuole ...

scarronemattia : RT @ForumOpinions: #veneziaacquaalta Disagi e maltempo continuano ad ardire nell'Italia . Marea storica a #Venezia . #16Nov - beretta_gio : RT @ForumOpinions: #veneziaacquaalta Disagi e maltempo continuano ad ardire nell'Italia . Marea storica a #Venezia . #16Nov - ForumOpinions : #veneziaacquaalta Disagi e maltempo continuano ad ardire nell'Italia . Marea storica a #Venezia . #16Nov -