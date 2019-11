LIVE MotoGP | GP Valencia 2019 in DIRETTA | via all’ultima gara dell’anno! Lorenzo ai saluti

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : inizia la gara - Valentino Rossi cerca la rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 I piloti si stanno schierando lentamente sulla griglia di partenza…Sale la tensione… 13.58 Giro di ricognizione! 13.57 Intanto vi ricordiamo sin da ora che il 19-20 novembre si svolgeranno sempre a Valencia i primi test con le moto 2020! Di fatto sarà il vero e proprio inizio della pRossima stagione. OA Sport vi aggiornerà come sempre in tempo reale. 13.56 Saranno 27 i giri ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale dalle 14.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Valencia (17 novembre) – La griglia di partenza del GP Valencia – La cronaca delle qualifiche del GP Valencia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul circuito “Ricardo Tormo” andrà in scena una gara che si presenta decisamente incerta e tutta da vivere. Marc Marquez vuol allungare la ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Valencia 2019 : “Complicato scegliere il mio sostituto - le tre opzioni sono simili a LIVEllo di velocità” : Il sabato del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 è andato in archivio in maniera difficoltosa per un Jorge Lorenzo che si appresta ad affrontare domani l’ultima gara della carriera in MotoGP. Il cinque volte campione del mondo, prossimo al ritiro al termine di questa travagliatissima stagione 2019, ha raccolto un pessimo 16° posto in qualifica valevole per la sesta fila in griglia di partenza. In queste ore, dopo la notizia ...