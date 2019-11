Formula 1 | Hamilton si assume le proprie responsabilità | “l’incidente con Albon? Ho

Formula 1 - contatto Hamilton-Albon in Brasile : è arrivata la decisione dei Commissari di Gara : I Commissari hanno deciso di penalizzare Lewis Hamilton di cinque secondi per il contatto con Albon, scendendo dal terzo al settimo posto E’ arrivata la decisione dei Commissari di Gara nei confronti di Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes è stato penalizzato di cinque secondi per il contatto con Albon, avvenuto nell’ultimo giro del Gran Premio del Brasile. Una decisione attesa, considerando la dinamica ...

Formula 1 - gp del Brasile : vince Verstappen. Terzo Hamilton - delusione per le Ferrari : Terza vittoria stagionale, l’ottava in carriera, per Max Verstappen che trionfa nel Gp del Brasile, penultimo appuntamento stagionale della Formula Uno. Il pilota olandese della Red Bull, partito dalla pole position, domina la gara sul circuito di Interlagos chiudendo davanti alla Toro Rosso di Pierre Gasly, Terzo gradino del podio per Lewis Hamilton su Mercedes. Il sorpasso nel finale del 6 volte campione del mondo sulla Red Bull di Albon ...

Formula 1 – Verstappen raggiante - Gasly emozionato e Hamilton… pentito : le parole dei top-3 nel parco chiuso del Gp del Brasile : Ottava vittoria in carriera per Max Verstappen, che precede sul traguardo di Interlagos Pierre Gasly e Lewis Hamilton: le parole dei primi tre nel parco chiuso Max Verstappen si prende il Gran Premio del Brasile in maniera autoritaria, dominando sul tracciato di Interlagos e coronando un week-end perfetto. L’olandese precede un sorprendente Pierre Gasly, suo ex compagno riuscito a portare sul podio la Toro Rosso, e Lewis Hamilton che ...

Formula 1 - Gp Brasile : Verstappen trionfa a Interlagos. Hamilton terzo - disastro Ferrari : Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Brasile di F1, a Interlagos. Il pilota olandese ha preceduto sul traguardo la Toro Rosso del francese Pierre Gasly e la Mercedes di Lewis Hamilton. Il pilota inglese rischia però una penalizzazione per il contatto nel finale con l'altra Red Bull

Formula 1 - Gp del Brasile : vince Verstappen. Terzo Hamilton - delusione per le Ferrari : Terza vittoria stagionale, l’ottava in carriera, per Max Verstappen che trionfa nel Gp del Brasile, penultimo appuntamento stagionale della Formula Uno. Il pilota olandese della Red Bull, partito dalla pole position, domina la gara sul circuito di Interlagos chiudendo davanti alla Toro Rosso di Pierre Gasly, Terzo gradino del podio per Lewis Hamilton su Mercedes. Il sorpasso nel finale del 6 volte campione del mondo sulla Red Bull di Albon ...

Formula 1 – Hamilton non si nasconde : “non avevo il passo per essere in pole. Domani attenzione alla temperatura” : Lewis Hamilton chiude al terzo posto la sessione di qualifiche del Gp del Brasile: il pilota Mercedes ammette di non aver avuto il passo per la pole position Lewis Hamilton ha chiuso al terzo posto le qualifiche del Gp del Brasile. Il pilota britannico, già campione del mondo per la stagione corrente, si è classificato alle spalle di Max Verstappen e Sebastian Vettel, sottolineando ai microfoni di Sky Sport di non aver avuto il passo per ...

Formula 1 – Verstappen carico - Vettel soddisfatto - Hamilton competitivo : le parole dei piloti dopo le qualifiche del Brasile : Max Verstappen in pole position, Vettel ed Hamilton inseguono: le parole dei piloti al parco chiuso dopo le qualifiche del Gp del Brasile La penultima pole position dell’anno della Formula 1 la firma Max Verstappen. Il pilota della Red Bull è risultato il più veloce sulla pista di Interlagos e partirà dalla prima posizione nella gara del Brasile. Alle sue spalle Sebastian Vettel e Lewis Hamilton pronti a dare battaglia. Intervistato ...

Formula 1 – Terminate le FP3 del Gp del Brasile : Hamilton davanti a tutti ad Interlagos - Verstappen vicinissimo [TEMPI] : Hamilton è il più veloce della terza sessione di prove libere del Gp del Brasile Dopo la doppietta di ieri nelle Fp2 del Gp del Brasile, i piloti della Formula 1 sono tornati in pista ad Interlagos per la terza ed ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche di questo pomeriggio. E’ stato Lewis Hamilton il più veloce, col crono di 1-08-320: il britannico si è lasciato alle spalle Verstappen, a soli 2 millesimi ed i piloti ...

Formula 1 – Lewis Hamilton più aggressivo nelle ultime gare : “ecco cosa faremo adesso” : Lewis Hamilton intimorisce i rivali in Brasile: approccio diverso per il britannico e la Mercedes ad Interlagos In Brasile si corre il penultimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Oggi si disputeranno le qualifiche, dopo la prima giornata di prove che ha visto la Ferrari dominare, i piloti battaglieranno per le prime posizioni in griglia. LaPresse Hamilton, fresco vincitore del suo sesto titolo Mondiale, non ha nulla da ...

Formula 1 – Lewis Hamilton si scaglia contro Trump : “da piccolo venivo sempre spinto fuori perchè ero l’unico pilota di colore” : Lewis Hamilton non nasconde il suo disprezzo verso Donald Trump: le parole del britannico della Mercedes sono pungenti Lewis Hamilton non è di certo uno che dice le cose con mezzi termini: il britannico della Mercedes, sei volte campione del mondo, ha sempre espresso il pensiero senza peli sulla lingua. Dopo i vari messaggio pro veganismo, Hamilton adesso fa discutere per le dichiarazioni contro Donald Trump: “quando ci sono leader ...

Formula 1 – Concluse le FP1 in Brasile! Albon davanti a tutti - le Ferrari inseguono : Verstappen e Hamilton… ultimi [TEMPI] : Alexander Albon firma il miglior tempo nonostante l’incidente finale. Bottas precede le Ferrari, Verstappen e Hamilton beffati: i tempi delle FP1 del Gp del Brasile La Formula 1 fa tappa in Brasile, la patria dell’indimenticabile Ayrton Senna. Nella solitamente soleggiata San Paolo, è la pioggia ad essere protagonista ad intermittenza, tenendo l’asfalto bagnato nonostante diversi piloti abbiano provato a scendere in pista ...

Formula 1 – Nervi tesi in casa Mercedes - un membro del team sbatte la porta : “Hamilton non sa quello che vuole” : Il team di Brackley deve fare i conti con una piccola grana, il fotografo ufficiale infatti ha deciso di lasciare la scuderia Non è tutto oro quello che luccica, anche la Mercedes deve fare i conti con certi grattacapi riguardanti alcuni membri del team. Il fotografo ufficiale della scuderia infatti ha deciso di lasciare la scuderia, colpa di un rapporto non più idilliaco con Lewis Hamilton, accusato di non saper bene cosa voglia fare con ...

Formula 1 – Dal messaggio di Alonso alla questione rinnovo - Hamilton svela : “che gioia le parole di Fernando. Se la Mercedes…” : Lewis Hamilton svela i messaggi di congratulazioni di Fernando Alonso e Ron Dennis, aprendo poi ad un tranquillo rinnovo con la Mercedes In quel di Austin, Lewis Hamilton si è laureato nuovamente campione del mondo di F1 vincendo il sesto titolo della sua straodinaria carriera. Il campione britannico, fra i tanti messaggi di congratulazioni ricevuti, ha svelato di aver particolarmente apprezzato quelli di Fernando Alonso, suo ex compagno e ...

Lewis Hamilton fa tremare i colleghi in Formula 1 : "Ritirarmi?" : Ritirarsi? Mai. Parola di Lewis Hamilton, che parla del suo futuro in una lunga intervista al Jornal Nacional di Rete Globo, in Brasile, in occasione del Gran Premio di Interlagos: "Mi godo il presente e, di sicuro, non mi ritirerò a breve. Sono già in cerca di nuovi titoli, e il settimo vorrei vinc