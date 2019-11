Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 16 novembre 2019)ha bisogno di una. Lo hato la stessa cantante con unapparso sul suo profilo, a corredo di un’immagine che mostra i suoi occhi verdi fissare agguerriti la fotocamera.“A tutti i miei amici, la mia famiglia e i miei collaboratori a cui non ho riso negli ultimi mesi...perdonatemi”, si legge nella didascalia, “Quest’anno è stato decisamente sovraccarico e sto lavorando a questa cosa chiamata equilibrio. Tornerò”. Visualizza questosuto all my friends/family/coworkers who I have yet to get back to in the past months...please forgive me. this year has been quite an overwhelming one, and I’m working on that ish called Balance. brb.Uncondiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: 13 Nov 2019 alle ore 12:32 PSTNel 2019,si è dedicata alla musica e ...

HuffPostItalia : Rihanna annuncia una pausa con un post su Instagram: 'Tornerò presto, perdonatemi' - Italia_Notizie : Rihanna annuncia su Instagram: «Scusatemi, ho bisogno di staccare» - alioscia16 : STACCA DEL TUTTO! -