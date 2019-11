Neve in Alto Adige, al buio in 13mila

Inancora circa 13.000 utenze sono senza corrente elettrica, dopo le eccezionali nevicate. A Brunico invece è tornata la luce. La linea ferroviaria del Brennero è ancora interrotta all'altezza di Bolzano per una frana, è stato istituito un servizio di bus sostitutivi tra Bolzano e quella di Brunico. Risultano isolate numerose valli, come la Val Gardena, la Val Badia, la Val d'Ega, la Val Senales, la Val Martello. Sono in tutto 70 le strade chiuse per motivi di sicurezza.(Di sabato 16 novembre 2019)