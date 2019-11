Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) Il 45% dell’opinione pubblica è convinto che ArcelorMittal usi l’abolizione dellocome un pretesto per rinunciare a un investimento che non ritiene più redditizio. È quanto emerge da unrealizzato daper il Corriere della Sera sulla crisi dell’di Taranto, sull’orlo della chiusura stando al cronoprogramma impostato dalla multinazionale dell’acciaio e comunicato ai ministeri competenti e agli enti locali nella giornata di venerdì. Meno di un italiano su quattro – secondo l’istituto di rilevazione presieduto da Nando Pagnoncelli – crede invece che il colosso della siderurgia abbia invece ragione ad andar via (23%) perché non è possibile investire in un Paese in cui le norme sulla tutela legale – garantite dal 2015 per decreto prima ai commissari e poi ai compratori – sono cambiate a maggio con il ...

ilfoglio_it : Secondo un sondaggio Swg, solo il 20 per cento degli elettori grillini è favorevole alla chiusura dello stabiliment… - TutteLeNotizie : Ex Ilva, il sondaggio di Ipsos: “Per quasi la metà degli italiani lo scudo penale è una… - ItalianPolitics : #ILVA. Lo scudo penale? Solo un pretesto per rinunciare a un investimento che non ritiene più redditizio. È quello… -