Alex Zanardi | Sono sopravvissuto con meno di 1 litro di sangue in corpo | orgoglioso

(Di sabato 16 novembre 2019) “stato anche oggetto di studi perchécondi undiinper 50 minuti. Fortunatamente è andata così e ora siamo qui a chiacchierarne.di aver sovvertito il pronostico, ma appartiene al passato e c’è un futuro che sto ancora riscrivendo”.non si sforza di dimenticare l’incidente in gara che lo privò delle gambe. Non lo turba riparlarne. È risorto, ha lottato, si è battuto e continua a battersi in pista. In un’intervista alla Stampa si racconta “Ognuno di noi ha il proprio modo di reagire, che quasi sempre sorprende anche noi: me l’avessero detto prima, magari avrei pensato che mi sarei ammazzato, cosa che poi non mi è venuta in mente. Il mio caso non è l’unico e non è nem...

