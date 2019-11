Venezia | chiusa piazza San Marco e stop ai vaporetti Franceschini fa sopralluogo DIRETTA

Venezia - nuovo picco d’acqua alta : 154 centimetri. Sommerso il 70% del centro - San Marco chiusa. Sospesa circolazione vaporetti – DIRETTA : A Venezia suonano, ancora una volta, le sirene d’allarme. Piazza San Marco è stata chiusa ed è di nuovo allagata, così come il 70% del centro storico è Sommerso : poco dopo le ore 11 la marea ha superato il mezzo metro di altezza ed è stata Sospesa la circolazione dei vaporetti . La città è semideserta, i turisti sono chiusi negli alberghi: in mattinata – fa sapere il centro Maree – l’acqua alta è ...

Venezia - chiusa Piazza San Marco per la marea<br>Il maltempo torna anche in Liguria : AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro quando ancora si attende il picco della marea che potrebbe raggiungere i 160 cm verso le 11:20. Sospesi tutti i collegamenti sul Canal Grande. Intanto il maltempo torna a colpire la Liguria con forti piogge, frane e smottamenti. Nel capoluogo Genova una tempesta di fulmini ha provocato diversi ...