Tony Colombo | la sfida di Massimo Giletti | «La violenza non fermerà la nostra inchiesta»

Tony Colombo - l’entourage aggredisce la troupe di Non è l’arena : Disavventura per la troupe di Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti su La 7, che la sera del 13 novembre è stata fisicamente aggredita dall’entourage del cantante neomelodico Tony Colmbo, il quale stava partecipando a una festa privata. Alcuni dei presenti hanno spintonato e colpito con calci operatori e giornalista invitandoli ad allontanarsi, come riporta l’Ansa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della ...

Matrimonio di Tina Rispoli e Tony Colombo : Giletti insiste sui legami camorristi : Tina Rispoli e Tony Colombo si sono sposati a Napoli già da qualche mese, ma le loro nozze continuano ad avere seguito sui social e nei programmi televisivi: dopo l'ospitata a Pomeriggio 5 per difendersi dagli attacchi dell'inchiesta di Fanpage, Massimo Giletti se ne era occupato una prima volta la settimana scorsa, bacchettando Barbara D'Urso che aveva permesso loro di esprimere il proprio punto di vista. Ma nell'ultima puntata di "Non è ...

Caso Tony Colombo - Giletti ancora contro la D’Urso : «E’ un dato di fatto che chiamasse Tina ‘principessa’. Mi chiedo come si faccia» : Non è L'Arena, Massimo Giletti Massimo Giletti non ci è girato attorno. Non più. E, ieri sera, il nome di Barbara D’Urso lo ha fatto esplicitamente. Approfondendo gli sviluppi dell’inchiesta giornalistica sul matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli, il conduttore di La7 è tornato a fare la ramanzina alla collega di Mediaset, che aveva dato spazio ai due sposi nelle sue trasmissioni senza soffermarsi sugli aspetti più ...

Lo show abusivo alla Pignasecca : «Tony Colombo è fuggito con duemila euro» : «Tony Colombo è scappato via dopo che ho pagato 2000 euro». Con queste parole Mariarosaria Grandulli chiarisce le polemiche sull'inaugurazione del suo negozio di abbigliamento...

Tony Colombo - blitz dei vigili urbani durante il concerto : interrotto lo show : Gli agenti della polizia municipale di Napoli sono intervenuti ieri sera nel quartiere Pignasecca dove era in corso un concerto non autorizzato di Tony Colombo, cantante neomelodico palermitano già protagonista delle vicende legate al suo matrimonio con Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino. Gli agenti municipali sono intervenuti a seguito della segnalazione di un concerto organizzato per l’apertura di un nuovo negozio e hanno ...

Live-Non è la D’Urso - Tony Colombo : “La camorra è una mer**”. E la moglie Tina Rispoli : “Lo dicono gli altri che il mio ex marito era un camorrista” : La saga trash che ha per protagonisti il cantante neomelodico Tony Colombo e sua moglie Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, ucciso il 23 agosto 2012, sul lungomare di Terracina, continua nel salotto del lunedì sera di Barbara D’Urso. Questa volta, però, si passa di grado: perché non si parla solo della carrozza, dei cavalli e delle nozze più discusse d’Italia. Dopo la polemica per il matrimonio e il fascicolo della Procura aperto ...

