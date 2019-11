Singapore | bimbo di 5 anni chiuso in gabbia e ucciso | condannati i suoi genitori

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Quella che arriva dal Sud Est asiatico, precisamente da, è una storia che mette davvero i brividi. Infatti, in questi ultimi giorni, un uomo e una donna, Azlin Arujunah e Ridzuan Mega Abdul Rahman, entrambi 27enni, sono statial carcere in quanto riconosciuti colpevoli dell'omicidio del loro figlio di 5, avvenuto nell'agosto del 2016. Secondo quanto riportano i media internazionali, pare che i due uccisero l'infante per un capriccio. Quel giorno ilnon voleva fare il bagno, per cui i due lo chiusero in unaper gatti per poi gettargli addosso dell'acqua bollente. Il piccolo riportò gravissime ustioni e per questo morì poco dopo. La testata giornalistica italiana online Leggo, che cita fonti locali, riferisce che il bambino venisse anche picchiato e torturato, anche con dei cucchiai. I due si sono professati inizialmente innocenti Il giorno del ...