Fonte : wired

(Di venerdì 15 novembre 2019) Sapere che tempo farà nelle prossime 24 ore è un desiderio per qualcuno e una necessità per molti altri. Da chi deve coprire le piante durante la notte a chi, più semplicemente, ha in programma un barbecue, conoscere le condizioni atmosferiche significa poter programmare il da farsi ma, perpopolari da decenni, le classiche stazionisi caratterizzano per l’ingombro e le funzioni limitate nella fornitura di dati. Ma a innovare il sentore sta pensando Tempest, un sistema che miscela informazionirologiche ottenute via satelliti, radar, aerei e altre stazioni con dati a livello locale per fornire indicazioni in tempo reale più accurate e aggiornate rispetto ai serviziofferti da programmi radio, web e tv, che si possono consultare su tablet e smartphone tramite l’applicazione mobile WeatherFlow. Ideale per agricoltori, scienziati e altri professionisti la cui ...

MilanoCitExpo : Questa stazione meteo personale può esserti più utile di quanto pensi #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - iacomary97 : Sulla panchina d'attesa c'è un gruppo di persone che circondano questa signora, e ci sono diversi poliziotti o cara… - GianniViscusi : Anche questa è Napoli...!!! ?? @ Stazione di Napoli Piazza Garibaldi -