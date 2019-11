Quella piazza è un sentimento Le sardine non si fermano

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 15 novembre 2019) Spontanea, inaspettata, organizzata quasi per caso, nella casa di quattro millennials, senza la macchina di un partito a ingrossare le truppe. Ecco,è un. “Maggiore così piena non si vedeva dai tempi del funerale di Lucio Dalla”, si spella le mani l’incredulo Mattia Santori, che è uno degli ideatori del flashmob, che ha surclassato, almeno stando ai numeri, il PalaDozza in versione leghiste. Salvini alias. Ma chi sono queste, come nascono, da dove vengono? Circa una settimana fa Santori, trentaduenne, che al mattino fa il ricercatore e al pomeriggio l’istruttore di sport per bambini e disabili, si ritrova a casa con tre amici con i quali ha abitato per anni.Eccoli, allora seduti attorno a un tavolo, mentre addentano un piatto di pasta. Eccoli, Santori, la toscana Giulia Trappoloni, la ...

graziano_delrio : Quella piazza non era solo contro qualcuno, ma era soprattutto per qualcosa: tolleranza, civiltà, solidarietà, lavo… - AndreaMarcucci : Una piazza piena di persone pacifiche come quella di ieri a #bologna paragonata agli infami terroristi che uccisero… - msgelmini : Vicina a #vigilidelfuoco oggi in piazza da Roma a Milano. Chiedono uno stipendio adeguato, più mezzi e più risorse.… -