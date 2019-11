Previsioni astrali di sabato 16novembre | giornata positiva per Leone | Cancro e Pesci

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Lezodiacali di questo16 novembre annunciano una situazione astrale particolarmente favorevole per i nati sotto i segni zodiacali d'acqua:, in particolar modo, in questasaranno molto avvantaggiati rispettivamente in ambito sentimentale-amoroso e in quello lavorativo. Lezodiacali per i segni di fuoco(23 luglio – 23 agosto): vivrete unaindimenticabile in compagnia del partner che vi dimostrerà tutto il suo amore. Godetevi questa fase di perfezione della vostra storia d'amore. Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): attenzione agli acciacchi di salute. Fareste bene a non fare sforzi fisici eccessivi in casa o sul lavoro altrimenti rischierete di trascorrere il week-end a letto con un brutto 'colpo della strega'....

Affaritaliani : Oroscopo di oggi: previsioni astrali segno per segno - Affaritaliani : Oroscopo di oggi: previsioni astrali segno per segno - zazoomblog : Previsioni astrali e classifica 15 novembre: spese extra per Vergine Scorpione distratto - #Previsioni #astrali… -