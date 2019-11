Padre e figlio progettavano di far saltare una moschea | il gip di Siena convalida il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Il gip dihato i fermi ma ha escluso l’aggravante della finalità terroristica per Andrea Chesi e Yuri Chesi,protagonisti dell’inchiesta della Dda di Firenze sull’estremismo di destra che ha portato a scoprire un arsenale di armi e l’intenzione di farladi Colle Val d’Elsa, in provincia di, sabotando le tubature del gas. Ora per il, di 60 anni, il gip ha disposto la misura ai domiciliari nella sua abitazione di Sovicille, mentre per il, di 22 anni, l’obbligo di dimora. Lo scorso 12 novembre i due erano stati fermati in flagranza per detenzione di armi e munizioni da guerra, dopo che in loro possesso erano stati trovati tritolo, polvere da sparo e parti di bombe della seconda guerra mondiale. Con loro altri 12 indagati: tutti d’accordo, secondo quanto emerso dalle intercettazioni della ...

