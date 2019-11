Michele Pirro | Ducati a fuoco a Valencia Video MotoGp | fiamme e fumo in Fp1

MotoGp - Michele Pirro non ha dubbi : “Marquez è più forte di Rossi - quando Valentino dominava…” : Il collaudatore della Ducati ha fatto un paragone tra lo spagnolo e il pesarese, ammettendo la superiorità del campione del mondo in carica Week-end complicato per Michele Pirro a Misano, il pilota della Ducati non è riuscito a sfruttare al meglio la wild-card concessagli, scivolando a pochi giri dalla fine quando navigava a ridosso della top ten. Lapresse Interrogato ai microfoni di Radio Sportiva sulla sua prestazione, il collaudatore ...