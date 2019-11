Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 15 novembre 2019) L’allerta in Italia sul fondamentalismo islamico ora guarda all’evoluzione degli scenari tra Medio Oriente, Balcani e soprattutto territori africani. In un documento del Ros dei Carabinieri si sottolinea come stia emergendo una: sono gli “”, soggetti inviati dai gruppi di affilie appartenenza nei territori di destincon lo scopo di reclutare o di fare un attacco.

24notizieItalia : Infiltrati Isis in azione, la nuova minaccia nel mirino del Ros -