Il politologo Pasquino | Il PalaDozza non è più rosso Violato un luogo simbolo

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Gianfranco, intervistato dal Giorno in edicola il 15 novembre, e fa il punto della situazione politica dopo il comizio di Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni a Bologna, in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. "Ilè stato teatro ideale per una sinistra che era capace di mo

archmeo : @MarcelloPavia @pdnetwork @matteorenzi Oggi così il politologo G. Pasquino: «Salvini è l’unico leader, al centrosin… - Monellaccio2 : il prof. Pasquino da esimio politologo ammette platealmente che meglio i giallorossi di @matteosalvinimi un politol… - Lucio63th1 : GianfrancoPASQUINO POLITOLOGO ???? POLICHE ????? La politica è una cosa seria se fatta da persone serie !!! PASQUIN… -