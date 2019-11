Il baciamano ad Ilaria Cucchi è stato un gesto spontaneo

Ilaria Cucchi : “Il baciamano del carabiniere in aula? Emozionante - Arma danneggiata quasi quanto la mia famiglia” : “Il baciamano del carabiniere in aula? E’ stato un momento Emozionante, perché racchiude un po’ quello che diciamo da sempre. Da più fronti si è voluto far passare il concetto che noi fossimo in guerra con le istituzioni e con l’Arma dei Carabinieri. E invece quello sta accadendo oggi, anche nel processo sui depistaggi, dimostra che non è così. Anzi, tutt’altro. L’Arma dei Carabinieri è stata danneggiata quasi quanto la ...