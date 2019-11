Da via Condotti a Saab il colombiano

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Bogota’ (Colombia) – Imprenditore cittadino della Colombia, legato al governo del Venezuela ma indagato anche per i rapporti con Hezbollah, partito al quale sarebbe connesso in virtu’ delle comuni radici libanesi: e’ l’identikit di un indagato chiave nella vicenda che ha portato al sequestro a Roma, in via, di un immobile del valore di quasi cinque milioni di euro. Alex NainMoran, questo il nome dell’uomo, e’ sposato con l’italiana Camilla Fabbri, 24 anni, la proprietaria dell’appartamento, coinvolta secondo l’ipotesi dei magistrati in un giro di riciclaggio. L’imprenditore, con i suoi affari e i suoi legami, negli ultimi dieci anni ha riempito le pagine dei giornali colombiani per denunce internazionali ricevute con l’accusa di essere uno dei principali riciclatori di denaro del regime ...

leoberthi : RT @VittorioDeSant7: FORSE SONO SOLDI DI UN ONESTO POLITICO COME LA COMI PER MASCHERARE I LORO VERGOGNOSI BUSINESS Camilla, la commessa c… - F_gallucci : RT @fuenteseliz: OTRA ACUSACION CONTRA ALEX SAAB: TIENE UNA CASA DE 5 MILLONES DE EUROS EN LA MEJOR ZONA DE ROMA...Roma, commessa con casa… - marino29b : RT @surianof: Camilla, commessa 25enne di Fidene con una casa da 5 milioni in via Condotti: ipotesi riciclaggio via @fanpage -