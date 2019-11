ArcelorMittal dice che spegnerà gli altoforni dell’ILVA

La chiusura totale dell'Ilva sarebbe "molto positiva" per il mercato europeo e ArcelorMittal - dice la Deutsche Bank : Nel caso in cui ArcelorMittal, alla fine, davvero, non desse seguito all'acquisto dello stabilimento ex-Ilva a Taranto, il mercato dell'acciaio europeo ne beneficerebbe enormemente. L'abbattimento della capacità produttiva complessiva sarebbe del 5-6 per cento, una metaforica boccata d'ossigeno, in

Investimenti Lega in ArcelorMittal - l'ira di Salvini : "M5s dice il falso - li querelo" : Continua lo scontro tra Lega e Movimento Cinque Stelle sulla questione dei 300mila euro in obbligazioni di Arcelor Mittal su cui la Lega avrebbe investito. Matteo Salvini annuncia querele e il tesoriere della Lega, Giulio Centemero dice: "Le frottole inventate in proposito in queste ore da certi esponenti politici sono solo una scusa meschina per coprire il proprio fallimento".

Ex Ilva - Conte offre lo scudo penale Ma il gruppo ArcelorMittal dice no : L'ex Ilva di Taranto è un "investimento non remunerativo", quindi ArcelorMittal se ne va. Come anticipato da Affaritaliani appena terminato l'incontro fra il governo e Lakshmi e Aditya Mittal, il colosso franco-indiano dell'acciaio ha ribadito al tavolo con il premier Giuseppe Conte

