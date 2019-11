TG RDN 14 11 19

Telegiornale RDN del 12/11/19 : STAZIONE BARBERINI LINEA A RIAPRE A DICEMBRE MA SOLO IN USCITA Roma – Riaprira’ tra qualche settimana la stazione Barberini della linea A di Roma, chiusa da circa 250 giorni per un guasto ad una delle scale mobili. A darne notizia sono stati alcuni tecnici di Atac nel corso dei lavori della commissione trasparenza del comune di Roma. Barberini potrebbe riaprire i primi giorni di dicembre ma solo con 4 scale mobili in funzione su 6. ...

Telegiornale RDN del 11/10/19 : AMA, ALLARME DEI SINDACI: CANCELLARE 18 MLN O IL BILANCIO SALTA Non accennano a diminuire le polemiche sul bilancio di Ama. Questa mattina il presidente del collegio dei sindaci della municipalizzata, Mauro Lonardo, ascoltato dalla commissione capitolina Trasparenza, ha fatto chiaramente capire che “se Ama non procedera’ alla cancellazione o alla svalutazione dei 18 milioni di crediti per servizi cimiteriali, Roma Capitale non ...