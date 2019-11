Stefano Cucchi | attesa per la sentenza per i cinque carabinieri imputati La sorella

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) “Sono momenti di estrema tensione perché sono passati 10 anni. Ormai mi sembra tutto chiaro ed è evidente chesia morto per le conseguenze di un pestaggio. Spero che possa avere giustizia e possa riposare in pace”. Ilariadi, è indelladel processo che vede, a vario titolo, per la morte del giovane arrestato per droga e deceduto all’ospedale Pertini nell’ottobre. I giudici della prima Corte d’assise di Roma sono entrati in camera di consiglio: il verdetto è previsto per il 18. Rispondono di omicidio preterintenzionale abuso d’autorità Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro; per loro il pm ha chiesto la condanna a 18 anni di reclusione ciascuno. Per il carabiniere Francesco Tedesco, l’imputato-accusatore che con le sue dichiarazioni ha fatto luce sul presunto pestaggio subito ...

