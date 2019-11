Paura per i passeggeri a Sharm el-Sheikh | l’aereo prende fuoco sulla pista d’atterraggio

ATP Finals – Federer non ha Paura di Djokovic : “ci sono voluti giorni per dimenticare Wimbledon - ma adesso…” : Federer non teme Djokovic: le parole del tennista svizzero alla vigilia della sfida contro il serbo Continua lo spettacolo delle ATP Finals: ieri a Londra Roger Federer ha mandato al tappeto un buon Matteo Berrettini ed è adesso pronto a giocarsi la possibilità di volare in semifinale sfidando Novak Djokovic. Il tennista svizzero non ha paura di affrontare il serbo, nonostante quell’amarissima sconfitta in finale a ...

Sondrio - insegue e terrorizza tre cervi con la moto : gli animali si buttano dal ponte per la Paura : insegue tre cervi col motorino, mentre li riprende col cellulare. Li terrorizza e li costringe a gettarsi nel fiume. È successo a Morbegno, in provincia di Sondrio. Un uomo, a bordo della propria moto, si è imbattuto nei tre animali e li ha inseguiti, spaventandoli. Due si sono gettati oltre l’argine dell’Adda, il terzo dal ponte Ganda. Il video ha fatto il giro dei social, suscitando molte polemiche. Sono in corso le indagini per ...

Meteo - oltre 1500 voli cancellati per neve negli USA : aereo scivola fuori dalla pista a Chicago - Paura per 41 passeggeri [FOTO e VIDEO] : La neve ha causato notevoli ritardi nel traffico per migliaia di passeggeri nel Midwest degli USA. Per decine di persone del volo 4125 dell’American Eagle, l’atterraggio all’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago è stato davvero terrificante. Le 41 persone a bordo sono uscite illese dall’aereo che è scivolato su una pista innevata dell’aeroporto al momento dell’atterraggio. “Dopo l’atterraggio, il volo 4125 dell’American Eagle, gestito da ...

Caos Napoli - le mogli dei calciatori lasciano le proprie case : troppa Paura per le compagne di Allan - Insigne e Zielinski : Continua il clima rovente intorno al Napoli: le mogli di alcuni calciatori lasciano le proprie abitazioni, troppa paura dopo i casi Allan e Zielinski Dopo l’interruzione del ritiro post Champions League, con il cosiddetto ‘ammutinamento’ dei giocatori, l’aria intorno al Napoli si è fatta davvero pesante. Alcuni giocatori hanno provato in prima persona una sorta di ‘ritorsione’ a causa dei loro ...

“Non farò quella fine”. Ultimo a cuore aperto - la sua Paura più grande : Per molti, più di Mahmood il successo all’ultima edizione del festival di Sanremo sarebbe dovuto andare a Ultimo. Un secondo posto che non ha però spento l’entusiasmo di Niccolò Moriconi, ma anzi lo spinto a guardare avanti con ancora più forza e determinazione. Per sapere qualcosa di più di questo cantante e capire come nascono le sue canzone basta andarsi a rileggere un’intervista di qualche tempo fa pubblicata su Vanity Fair, dove Ultimo ha ...

Anticipazioni Una Vita : Alexis muore davvero? Paura per Rosina e Susana : Una Vita Anticipazioni: Rosina e Susana assistono alla ‘morte’ di Alexis Le Anticipazioni di Una Vita vedono Rosina e Susana nei guai. Le due amiche di Acacias stanno seguendo insieme delle lezioni del maestro Venancio, in un’accademia di belle arti. Ed è proprio durante il corso che accade qualcosa di davvero sconvolgente. Scendendo nel dettaglio […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Alexis muore davvero? Paura per ...

Continua l’evento per il Single’s Day di GearBest - con prezzi da Paura e una marea di sconti : Ha preso il via oggi la vendita promozionale legata al Single's Day, la giornata mondiale dedicata ai single che si celebra l'11 novembre. Ecco alcune offerte. L'articolo Continua l’evento per il Single’s Day di GearBest, con prezzi da paura e una marea di sconti proviene da TuttoAndroid.

Qualcuno ha Paura che le persone si incontrino per davvero. E così gli brucia la sedia : La Pecora Elettrica, una libreria bruciata due volte. Una pizzeria la Cento 55, e ora il Baraka Bistrot. Chi sta bruciando questi piccoli locali nella periferia di Roma? I fascisti? Gli spacciatori? I primi se ne fregano di spazi semi-invisibili. I secondi hanno bisogni di piccole luci che attraggano falene possibili compratrici di stupefacenti. E allora chi? Mi gira nella testa da qualche ora che sia una “piccola strategia della ...

Kristen Stewart : "Etichettata 'sgualdrina' ho perso il ruolo di Biancaneve. Hollywood si fonda sulla Paura" : “Sono stata crocifissa e sono stata definita una sgualdrina: per questo ho perso il ruolo nel sequel di Biancaneve e il cacciatore. L’industria di Hollywood è fondata sulla paura”. A rivelarlo è Kristen Stewart che, ospite dell’Howard Stern Show, è tornata a parlare delle difficoltà incontrate dopo che, nel 2012, i media diffusero foto che la ritraevano in atteggiamenti affettuosi col regista ...

Ligue 1 - Paura per il Lione : pullman preso d’assalto dai tifosi del Marsiglia [FOTO] : Brutto episodio in Ligue1 prima del match tra Marsiglia e Lione, terminato 2-1 per i padroni di casa. Il pullman della squadra allenata da Rudi Garcia è stato assalito prima dell’arrivo al Velodrome da un gruppo di presunti tifosi che hanno mandato in frantumi tre finestrini sotto un fitto lancio di sassi e l’uso di bastoni. “Si è trattato di una imboscata”, ha commentato Jean-Michel Aulas, presidente del Lione. Il ...

Allerta Meteo - Paura per la “Tempesta Mediterranea” : rischio alluvioni e frane in Italia e sui Balcani : Dopo un weekend di pioggia, un nuovo sistema di tempesta si muoverà sull’Europa occidentale, rinnovando la minaccia di alluvioni nel corso di questa settimana, riporta AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Ieri, domenica 10 novembre, rovesci e temporali sparsi hanno continuato a bagnare parti di Italia e Balcani. Una nuova tempesta attraverserà il Mediterraneo questa settimana. Il rischio di alluvioni lampo e frane aumenterà ...

Se hai Paura di essere imperfetta - forse soffri di atelofobia : Noi donne siamo solite guardarci allo specchio e non piacerci, notando più difetti che pregi. Tuttavia, la speranza di migliorare l’aspetto fisico e avere quindi una bocca più carnosa, gli zigomi più alti o un naso più piccolo, può diventare una vera e propria ossessione. Si chiama atelofobia ed è una patologia sempre più frequente tra la popolazione che colpisce uomini e donne di tutte le età. Nell’era in cui viviamo il ...

Paura nel calcio italiano - malore per un allenatore dopo uno scontro in campo [NOME e DETTAGLI] : Paura per il calcio italiano, le ultime ore sono state da brividi. Nel dettaglio l’allenatore del Belluno Stefano De Agostini è stato trasferito in ospedale in seguito ad uno scontro fortuito subito in campo con un suo calciatore durante la partita di serie D girone C tra Legnago e Belluno. Nel dettaglio al 40′ del primo tempo il tecnico ha accusato un malore dopo un colpo al costato subito sulla linea laterale vicino alla ...

