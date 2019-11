L’Uomo Nell’Alto Castello 4 su Prime Video dal 15 novembre | i dettagli sull’ultima

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019) Ildello streaming di Amazon entra nel vivo venerdì 15 con l'arrivo de L'Uomo Nell'Alto4 su. La serie drammatica ideata da Franz Spotnik e basata sul romanzo ucronico di Philip K. Dick La Svastica sul Sole ed è pronta a svelarsi agli abbonati – basta un clic per una prova gratuita – nei dieci episodi della sua quarta e ultima stagione. Si chiude così il cerchio di una storia incentrata sull'America degli anni '60, un continente in cui gli Stati Uniti non esistono più e il territorio è diviso fra Germania e Giappone, vincitrici della seconda guerra mondiale. Anticipazioni su L'Uomo Nell'Alto4 L'Uomo Nell'Alto4 – The Man in The High Castle il titolo originale – si apre nel 1964, a circa un anno di distanza dagli eventi della terza stagione e in una fase in cui i ribelli dispongono finalmente di uno strumento capace di restituire la ...

