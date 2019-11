LIVE Federer-Djokovic 6-4 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | domina lo svizzero! L’elvetico

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Gran difesa disull’attacco a rete dibucato con il rovescio. 30-40 Diritto in corridoio dopo una risposta interessante: altra chance. 15-40 DUE PALLE BREAK! Continua a scomporsi Nole che è in difficoltà. 15-30trova un altro diritto diagonale:in ritardo. 15-15 Incantevoleche conclude con lo schiaffo a volo! 15-0la diagonale di diritto: risposta lunga dello svizzero. INIZIO SECONDO SET 21.49 Rogerè semplicemente perfetto nel primo parziale, con il break del terzo game, vincendo 6 giochi a 4 grazie a 3 giochi al servizio di fila a zero. FINE PRIMO SET 6-4 PRIMO SET! Otto ace e tre giochi di fila al servizio vinti a zero. Dominio per lo svizzero. 40-0 Gran seconda dello svizzero: tre set point. 30-0 Servizio e diritto incrociato di un ...

