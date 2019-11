Le grandi scimmie forse sono più intelligenti dei nostri antenati

Fonte : wired

(Di giovedì 14 novembre 2019) (foto: Getty Images) Le dimensioni contano, manon così tanto. Almeno quando si parla di cervello e intelligenza. Secondo un nuovo studio dell’università di Adelaide e dell’Evolutionary Studies Institute dell’università di Witwatersrand, leodierne (come gorilla, scimpanzé e bonobo) potrebbero essere piùdi quanto fossero gli australopitechi, idi 3 milioni di anni fa. E questo nonostante abbiano un cervello più piccolo. Più che le dimensioni appunto – sostengono gli autori della ricerca dalle pagine di Proceedings of the Royal Society B – conterebbe infatti il maggior afflusso di sangue al cervello. In genere si ritiene che l’intelligenza (sì, potremmo discutere a lungo sul significato di questo termine applicato ad altre specie, ma in questo caso intendiamolo come capacità di creare connessioni) sia direttamente ...

