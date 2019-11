Hamilton ha voglia di stupire ancora non mi ritirerò a breve

Hamilton : “Voglia di mollare tutto? Sono umano” : "Il messaggio sul mollare tutto? Sono umano e ho degli alti e bassi, non ho cercato di dire chissà cosa con quel post su Instagram. In quel momento non provavo le migliori sensazioni e magari non tutti lo hanno capito, ma ho avuto un grande sostegno dai fan". Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, spiega così il suo post su Instagram nel quale annunciava di avere voglia di mollare tutto. "Ora torno in macchina per questo GP e lo faccio con ...