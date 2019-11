Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 14 novembre 2019) A Radio Punto Nuovo è intervenuto Mario, procuratore di Hysaj e di Mario Rui. Sul portoghese ha dichiarato: “L’infortunio lo ha frenato. Non ha mai avuto la serenità per curarsi bene. Mi auguro che adesso possa curarsi bene e tornare in campo. Se sta bene, può fare molto bene”. Su De Laurentiis e la favola dello sceicco pronto a comprare il Napoli: “Sono tifoso della mia città, il Napoli è una parte della mia città e per me l’ipotesi dello sceicco è totalmente inventata. De Laurentiis non lascerà mai la società. E’ la sua azienda, la sua passione, il suo amore. Secondo me può portare avanti sia il Napoli che il Bari. Il Bari arriverà in A in 3 o 4 anni e in questo frangente di tempo, possono cambiare tante cose”. Sulla questione delle multe che De Laurentiis vorrebbe comminare ai giocatori del Napoli per l’ammutinamento. “A ...

napolista : Giuffredi: “Multe ai calciatori? Ci difenderemo. La prima mossa deve farla il Napoli” A Radio Punto Nuovo: “Anche i… -