A Gaza c’è un accordo per il cessate il fuoco

Fonte : wired

(Di giovedì 14 novembre 2019) (foto: Getty Images/ Mahmud Hams) Unè stato raggiunto nella notte fra Israele e le fazioni armate palestinesi per unilimmediato a, grazie alla mediazione dell’Egitto. Lo conferma anche la stessa Jihad islamica palestinese. Da martedì, infatti, si era aperta nuovamente una crisi tra Israele e i gruppi radicali palestinesi che operano nella striscia di. Il tutto era iniziato dopo due attacchi israeliani contro la Jihad palestinese che hanno avuto come risposta il lancio di razzi dalla striscia diverso diverse città israeliane. Islamic Jihad has killed thousands of civilians around the world & today they are once again targeting Israeli civilians with rockets. Like this one that hit an Israeli highway during rush hour this morning: pic.twitter.com/PHjxn1616t — Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019 “L’occupazione (di ...

