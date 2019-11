Provenzano chiede soldi a Bruxelles per Ilva

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Allargare all’acciaio il fondo europeo che Ursula von der Leyen ha promesso di destinare alla riconversione delle industrie del carbone, soprattutto nei paesi dell’est. Con questa richiesta Giuseppeè arrivato adove ha portato la questionesul tavolo di due incontri in particolare avuti in giornata: quello con il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans e quello con la commissaria designata per le politiche di coesione, la portoghese Elisa Ferreira.Il fondo cui fa riferimento il ministro è una delle priorità indicate dalla nuova presidente della Commissione europea. E’ ancora da istituire ma è la sua promessa per i paesi dell’est che hanno sostenuto la sua nomina fin dall’inizio. Il fondo verrebbe affidato proprio al portafoglio della futura commissaria portoghese Ferreira. “Per ...

