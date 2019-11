Pallavolo – Superlega | Modena cala il pokerissimo | superata anche la Top Volley Latina

Pallavolo – Superlega : il Modena Volley inarrestabile al PalaPanini : Sora ko 3-0 : Il Modena Volley si impone 3-0 sul Sora al PalaPanini nella terza giornata di campionato Un PalaPanini con oltre 4200 spettatori accoglie la terza gara di Superlega tra la Leo Shoes Modena di Giani e la Kioene Padova di Baldovin. La Leo Shoes parte con la diagonale Christenson-Zaytsev, in banda ci sono Bartosz Bednorz e Matt Anderson, al centro Holt-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Sora parte con Radke-Miskevich, Grozdanov-Ferreira, ...

Pallavolo – Superlega : Milano si prepara alla sfida con Ravenna - out Alletti e Piano : Prova del nove per Milano contro Ravenna: un successo porterebbe l’Allianz Powervolley a 9 punti in classifica: out Alletti e Piano, in campo ancora Gironi. È di nuovo tempo di Superlega per l’Allianz Powervolley: domani, in diretta Raisport (canale 58 del DTT) alle ore 20.30, la formazione di coach Piazza scende in campo in trasferta contro Ravenna. Il posticipo tra milanesi e Ravennati chiuderà così la terza giornata del campionato con ...

Pallavolo – Superlega : Modena Volley compatta e cinica - Piacenza ko 3-0 : Una Modena Volley bella e cinica si impone 3-0 su una combattiva Piacenza Un PalaBanca soldout accoglie la seconda giornata di Superlega tra la Leo Shoes Modena di Giani e la Gas Sales Piacenza. La Leo Shoes parte con la diagonale Christenson-Zaytsev, in banda ci sono Bartosz Bednorz e Matt Anderson, al centro Holt-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Piacenza parte con Cavanna-Nelli, in banda Kooy-Berger, Stankovic-Krsmanovic al centro ...

Pallavolo – Superlega : vittoria speciale per la Powervolley Milano contro Perugia - la dedica è per Matteo Piano : Perugia si sgonfia sui colpi dell’Allianz Powervolley Milano: è 3-0! La squadra di Piazza si impone in tre set: prova di gruppo e vittoria dedicata a Piano L’Allianz Powervolley Milano sbanca il PalaBarton di Perugia: è questo il verdetto chiaro e secco dell’anticipo della quarta giornata del campionato di Superlega. Un 3-0 che non lascia discussioni e lancia la squadra di coach Piazza nuovamente in alto in classifica a punteggio pieno. ...

Pallavolo – Superlega - buona la prima per la Powervolley Milano : Monza ko 3-0 : Esordio vincente per l’Allianz Powervolley Milano: 3-0 su Monza- I milanesi si impongono in tre set sui brianzoli nella prima gara di Superlega Inizia nel migliore dei modi il campionato dell’Allianz Powervolley Milano: nell’anticipo che apre il 75° campionato italiano di Pallavolo maschile di Superlega Credem Banca, la squadra guidata in panchina da coach Roberto Piazza si impone 3-0 su Monza, aggiudicandosi il primo derby della stagione ...

Sabato Rai Sport - Palinsesto 19 Ottobre 2019 | Quarti WCRugby e Pallavolo SuperLega : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 19 Ottobre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...