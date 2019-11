“Muffami muffami” | impazza in Italia “Dance Monkey” di Tones and I

Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Muffami muffami muffami. In tanti si chiedono chi canta questa canzone che sta avendo un successo clamoroso su tutte le radione, in TV e sul web. Si tratta della canzone “Dance Monkey” diand I, una biondina, 19 anni, tutto pepe proveniente dall’Australia che nel giro di qualche mese è riuscita a spopolare in mezzo mondo. Insono in tanti a cantare Muffami muffami. Nel testo originario Toni Watson, questo il vero nome della cantante, dice “Move for me, move for me, move for me, yeah”. Questo è l’orecchiabile ritornello di Dance Monkey che tutti più o meno abbiamo conficcato nella testa come una scheggia. Un successo precedenti per un’artista australiana: la sua “Dance Monkey” è stata al numero uno dei brani più ascoltati su Spotify, cosa che un artista australiano non era mai riuscito a fare e inè il pezzo più suonato ...

Tvottiano : @borraccino_ @tw_fyvry @famigliasimpson @gabrirz1 @ciro_clienti @napoliforever89 @Veronique__94 @vinceDuVe… - Enrico07801537 : Muffami Muffami Muffami eh eh!!! ???? - mmmiichele : si NON CE LA FACCIO PIÙ CON MUFFAMI MUFFAMI MUFFAMI -