Messina Denaro | “iddu è venuto alla stazione” e “vedi cosa vuole fare Matteo” | tracce del

Matteo Messina Denaro - tre arresti per traffico di droga. Il boss latitante e l’ipotesi di un incontro in stazione a Trapani : Ancora un’inchiesta Il boss latitante Matteo Messina Denaro, indicato semplicemente come “Iddu”, potrebbe essersi fatto accompagnare nella stazione di Trapani a bordo di una Mercedes da uno dei suoi favoreggiatori. Il particolare emerge dall’inchiesta della Dda di Palermo che ha portato all’arresto di tre presunti narcotrafficanti. Gli investigatori hanno intercettato l’ex avvocato Antonio Messina, anziano massone radiato ...

Messina Denaro - il giallo di "Iddu"/ Il boss forse in stazione a Trapani due anni fa : Messina Denaro, il giallo di "Iddu": il super latitante e boss di Cosa Nostra, forse in stazione a Trapani due anni fa. Ecco l'intercettazione

Sgominato un vasto traffico di droga all'ombra di Messina Denaro : traffico internazionale di droga all'ombra di Matteo Messina Denaro. Tre gli arresti eseguiti dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani e dai militari del Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Palermo. L'operazione "Eden 3 - Pequeno" è scattata all'alba con l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palermo su richiesta della Direzione ...

Mafia - in manette tre “amici” di Matteo Messina Denaro : “iddu alla stazione di Trapani” : Tra gli arrestati: un avvocato e due fedelissimi fiancheggiatori coinvolti in un giro di narcotraffico all'ombra del superboss latitante di Cosa Nostra che, indicato semplicemente come 'Iddu', potrebbe essersi fatto accompagnare nella stazione di Trapani a bordo di una Mercedes.Continua a leggere

Mafia : inquirenti - 'intercettati riferimenti al latitante Messina Denaro' : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - L'avvocato Antonio Messina, arrestato all'alba di oggi dalla Guardia di Finanza e dal Ros di Palermo, nell'ambito dell'operazione Eden 3, secondo gli inquirenti "ha assunto particolare rilievo" perché "si è anche adoperato per dirimere i contrasti insorti per ragioni e

Mafia : inquirenti - ‘Messina Denaro transitato dalla stazione di Trapani’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – Il boss mafioso Matteo Messina Denaro, la primula rossa latitante da 30 anni, potrebbe essere transitato dalla stazione di Trapani. Il particolare emerge dall’operazione ‘Eden 3’ che all’alba di oggi ha portato all’arresto di tre persone. Gli investigatori del Ros e della Guardia di Finanza hanno captato durante una intercettazione una frase che farebbe riferimento proprio al ...

Mafia : inquirenti - ‘intercettati riferimenti al latitante Messina Denaro’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – L’avvocato Antonio Messina, arrestato all’alba di oggi dalla Guardia di Finanza e dal Ros di Palermo, nell’ambito dell’operazione Eden 3, secondo gli inquirenti “ha assunto particolare rilievo” perché “si è anche adoperato per dirimere i contrasti insorti per ragioni economiche tra gli associati, sviluppando nell’hinterland milanese degli incontri con ...

L’ultimo giallo su Messina Denaro in un’intercettazione. “Iddu lo accompagnavano alla stazione di Trapani” : Nuovo blitz della Dda di Palermo: un vecchio massone siciliano trasferitosi a Bologna gestiva un traffico di droga fra la Sicilia e Milano. Tre arresti di Ros e Gico

Mafia - condanne fino a 19 anni in abbreviato per boss e affiliati ai clan di Trapani. Anche quello del superlatitante Messina Denaro : Tredici condanne e un’assoluzione nel processo, celebrato con rito abbreviato, ai clan della provincia di Trapani e alla “famiglia” del boss latitante Matteo Messina Denaro. Le pene complessive stabilite dal giudice per l’udienza preliminare di Palermo, Cristina Lo Bue, ammontano a 150 anni di carcere per i reati, contestati a vario titolo, di associazione mafiosa e favoreggiamento. Nicola Accardo, capoMafia di Partanna e ...

Mafia - nell’indagine su Nicosia il legame coi fedelissimi di Messina Denaro. E i collegamenti con Cosa nostra americana : Cercavano Matteo Messina Denaro. Legami, tracce, spiragli che dai clan di Agrigento potessero condurre alla latitanza del boss di Castelvestrano. E invece si sono imbattuti in Antonello Nicosia, attivista radicale, sedicente professore di “storia della Mafia” all’Università di Santa Barbara in California, e soprattutto collaboratore della deputata Giuseppina Occhionero. È nella caccia all’ultimo superlatitante di Cosa nostra che gli ...

Mafia : Nicosia e il fedelissimo di Matteo Messina Denaro - 'sono a disposizione' (4) : (Adnkronos) - Un rapporto, quello tra Sacco e Nicosia, solido. Al punto che, spiegano gli investigatori, a distanza di pochi giorni dalla sua scarcerazione, avvenuta lo scorso 21 ottobre dopo una lunga detenzione nel carcere di Nuoro, e il suo rientro a Castelvetrano, Nicosia non ha esitato a fargli

Mafia : Nicosia e il fedelissimo di Matteo Messina Denaro - 'sono a disposizione' (2) : (Adnkronos) - "Santo Sacco è un bravo ragazzo, che deve legarsi al dito, basta che esce dal carcere - dice Nicosia -. L'unica cosa che deve fare Santo Sacco è cucirsi la bocca... se si cuce la bocca...". Una raccomandazione che l'assistente parlamentare avrebbe fatto allo stesso detenuto. "Ma gliel'