Fabrizio Corona | nove mesi in più di carcere Annullato l’affidamento

Fabrizio Corona in carcere per altri 9 mesi in più : «Annullato periodo di affidamento». Legali furiosi : I nove mesi che Fabrizio Corona aveva scontato in affidamento, tra febbraio e novembre 2018, sono stati annullati e dovranno essere scontati nuovamente, stavolta in carcere: la decisione per l’ex re dei paparazzi, attualmente detenuto dallo scorso marzo, è stata presa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano e ha fatto inviperire i Legali di Corona. «Sono basito, senza parole – ha spiegato l’avvocato Ivano Chiesa, che lo ...

Ancora guai per Fabrizio Corona : Dovrà nuovamente scontare 9 mesi in carcere : I 9 mesi di Fabrizio Corona in affidamento terapeutico sono nulli: è quanto ha stabilito il giudice con un'ordinanza emessa questa mattina, martedì 12 novembre. Corona, che è in carcere dallo scorso marzo 2019, vedrà la sua reclusione diluirsi di ulteriori 9 mesi. È quanto ha deciso il Tribunale di Sorveglianza, che di fatto ha ritenuto nullo il periodo da febbraio a novembre 2018, durante il quale Fabrizio Corona aveva beneficiato della messa ...

Fabrizio Corona diffida Parpiglia e Carriere : salta la puntata di Seconda Vita a lui dedicata : Fabrizio Corona e Gabriele Parpiglia Fabrizio Corona diffida l’amico Gabriele Parpiglia dal trasmettere la puntata a lui dedicata di Seconda Vita, il programma di interviste che il giornalista conduce da mercoledì scorso su Real Time. Atena s.r.l., società che gestisce i diritti d’immagine dell’ex re dei paparazzi, fa sapere di non aver concesso alcuna autorizzazione a riguardo e annuncia, qualora non fosse accolto tale invito, ...

Presunto flirt tra Wanda Nara e Marcelo Brozovic : Fabrizio Corona rischia un nuovo processo per diffamazione : Nuovi guai giudiziari per l’ex fotografo dei vip Fabrizio Corona, tornato in carcere nel novembre del 2018 dopo che gli è stato prima sospeso e poi revocato l’affidamento terapeutico. Dovrà comparire il prossimo 18 dicembre davanti al gup, in quanto la Procura di Milano ha chiesto per lui il processo per diffamazione per un articolo uscito sul sito web “The King Corona magazine” in cui insinuava un Presunto flirt tra il calciatore ...

Fabrizio Corona rinviato a giudizio per la notizia del falso flirt tra Wanda Nara e Marcelo Brozovic : Si preannuncia un nuovo processo per Fabrizio Corona, l'imprenditore dovrà comparire nuovamente davanti ai giudici il prossimo 18 dicembre. Il motivo è la denuncia sporta da Marcelo Brozovic, relativa a un articolo pubblicato sul suo Corona King Magazine. Il “fotografo dei vip”, attualmente detenuto presso il carcere di San Vittore a Milano, è chiamato davanti al GUP per difendersi dall'accusa di diffamazione. Lo scorso febbraio, nella rivista ...

Fabrizio Corona nella bufera. L’accusa di Wanda Nara è pesantissima : ecco cosa rischia : L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è ancora in carcere a San Vittore, ma i suoi guai giudiziari sembrano non siano assolutamente destinati a finire a breve. Nuove grane sono in vista per lui e coloro che rischiano di fargli precipitare la situazione sono due personaggi ben noti all’opinione pubblica. La moglie del calciatore del Paris Saint-Germain Mauro Icardi, Wanda Nara, e l’attuale centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic, furono ...