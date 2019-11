Apple LISA | su Youtube il documentario che racconta i fallimenti iniziali prima della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Quando il 12 giugno 2005 Steve Jobs invitava i giovani neolaureati dell’Università di Stanford a essere affamati e folli forse pensava proprio alla storia del suo, un computer visionario ma “sbagliato” per i tempi, uno deipiù grandi, che mise però le basi per il successo dei Macintosh, trampolino di lancio per uno dei brand più iconici del Pianeta. Una storia affascinante, che ci sarà narrata suagli inizi del 2020 nel“Before Macintosh, The”, di cui trovate il trailer qui di seguito. L’ante, che sfiora i 14 minuti, non rappresenta ancora il prodotto finito, come spiegato bene in apertura, visto che si tratta di materiale grezzo, non ancora montato, né post-prodotto e con l’audio originalepresa diretta. Quando sarà pronto tuttavia, ilrealizzato dallo storico ...

