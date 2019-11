Taglieri | ”Scambio Hysaj-Florenzi? Possibile a gennaio”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 12 novembre 2019): al momento Di Lorenzo è l’unico certo di restare a Napoli Angelo, giornalista, è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare di un ipotesi di scambiotra il Napoli e la Roma nel mercato di gennaio “Al momento Di Lorenzo è l’unico certo di restare a Napoli essendo arrivato l’estate scorsa. Fino a fine stagione credo anche cheresterà a Napoli mentre a sinistra uno tra Mario Rui e Ghoualm può partire.? Si tratta di uno scambio con la Roma che potrebbe verificarsi anche a gennaio. Al Napolipiace molto che può essere utilizzato anche da esterno alto”. Conclude. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI De Laurentiis ha rinnovato la fiducia ad Ancelotti, ma ha fissato una deadline… Fedele: “Mai vista una cosa così allucinante in 50 anni di calcio. De ...

CalcioNapoli24 : - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Taglieri: 'Ipotesi scambio Hysaj-Florenzi a gennaio' - milanmagazine_ : MERCATO - Taglieri: 'Ipotesi scambio Hysaj-Florenzi a gennaio' -