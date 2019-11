Pietro Castellitto sara’ Totti nella fiction sul capitano

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 12 novembre 2019), 27 anni sara' Francescotv di Sky sull'exdella Roma. L'indiscrezione sul ruolo da protagonista giallorosso del figlio di Sergioe Margaret Mazzantini, svelata dal sito Cinemotore non e' ancora ufficiale. Sergio, a Firenze per la presentazione dellaRai 'Pezzi Unici' sollecitato da Agi non ha smentito ma ha preferito non commentare:"Oggi si parla di Pezzi Unici".ha gia' interpretato cinque film (l'ultimo e' 'La profezia dell'Armadillo') e nel 2020, accanto allasuuscira' anche il suo film da regista 'I predatori'.

