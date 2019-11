Pietro Castellitto interpreterà Totti nella serie tv “Un Capitano” diretto da Luca Ribuoli il primo regista de L’Allieva : Pietro Castellitto sarà Totti nella serie tv della Wildside, Castellitto non smentisce dalla conferenza di "Pezzi Unici" Pietro Castellitto sarà Francesco Totti nella serie tv “Un ...

Un Capitano - Pietro Castellitto sarà Francesco Totti nella serie tv di Sky : Un Capitano, Pietro Castellitto sarà Francesco Totti nella serie tv Sky Pietro Castellitto, figlio di Sergio e Margaret Mazzantini, sarà Francesco Totti nella serie tv di Sky dal titolo Un Capitano prodotta da Wildside. L’indiscrezione arriva dal sito Cinemotore che sottolinea come la serie sarà composta da 6 episodi da 50 minuti e racconterà la vita “der Pupone” Capitano e simbolo della Roma, tra il 1975 al 2007 non arrivando ...

